Accidentes

Adolescente Ingiere Cloro por Accidente en Piedras Negras, Coahuila

La joven se encontraba lavando los trastes cuando confundió dos recipientes

Adolescente Ingiere Cloro por Accidente en Piedras Negras, CoahuilaAutoridades de emergencia acudieron al domicilio para atender a la adolescente. Foto: Archivo N+

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