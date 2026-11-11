Adolescente Ingiere Cloro por Accidente en Piedras Negras, Coahuila

Una adolescente de 17 años ingirió por accidente cloro mientras se encontraba en su domicilio, ubicado en la colonia Hacienda La Luna, en Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con la información disponible, la joven se encontraba lavando los trastes y tenía cerca dos vasos, uno con agua y otro con cloro, que utilizaba para las labores de limpieza. Sin embargo, mientras realizaba esta actividad y revisaba su teléfono celular, se distrajo y confundió los recipientes.

La adolescente tomó por error el vaso que contenía la sustancia química y bebió de él, por lo que, al percatarse de lo ocurrido, informó a su madre, de 31 años, quien solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911.

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El reporte generó la movilización de los cuerpos de auxilio hasta el domicilio para brindarle atención. El caso quedó en manos del personal correspondiente para valorar las condiciones de salud de la menor.