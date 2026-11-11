Estudiante Universitario Muere Embestido por un Tractocamión en Tehuacán, Puebla

Jean Eduardo Luna Amaro, joven estudiante de la Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTT), murió embestido por un tractocamión por calles de dicho municipio poblano.

La víctima se encontraba transitando por la calle 27 Norte, siendo a la altura de la Avenida Independencia que fue impactado por la unidad de carga quedando debajo de sus llantas.

Cuerpos de emergencias llegaron al lugar de los hechos y confirmaron que el joven, quien también era empleado de la empresa Acsapack, ya no contaba con signos vitales.

Tras el accidente, se dio aviso al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para que se encargara del levantamiento del cuerpo y los demás protocolos correspondientes.

Al respecto, la UTT envió sus condolencias a familiares y seres queridos, tras el suceso. Al tiempo que en redes sociales expresan que el joven fue un buen estudiante y trabajador.

Con información de N+

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