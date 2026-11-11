Accidentes

Estudiante Universitario Muere Embestido por un Tractocamión en Tehuacán, Puebla

Jean Eduardo Luna Amaro circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue impactado por la unidad de carga quedando debajo de sus llantas

Accidente Muerto Embestido Jean Eduardo Luna Amaro Estudiante UTT Tehuacán PueblaJean Eduardo Luna Amaro era estudiante de la UTT en Tehuacán. Foto: Facebook De Tehuacán Soy

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un joven estudiante de Tehuacán pierde la vida en un accidente con un tractocamión. La UTT y sus compañeros recuerdan su dedicación y esfuerzo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+