Seguridad

Aseguran Dos Motocicletas con Reporte de Robo Vigente en Coronango, Puebla

Las unidades habrían sido arrebatadas de sus propietarios con violencia en Tlaxcala y localizadas en la zona de Misiones de San Francisco

Dos Motocicletas Robadas Aseguradas Misiones San Francisco Coronango PueblaLas motocicletas habrían sido robadas con violencia en Zacatelco, Tlaxcala. Foto: Facebook Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango

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Operativo exitoso: La policía de Coronango y Tlaxcala recupera dos motocicletas robadas. Tras una intensa búsqueda, las unidades fueron devueltas a sus propietarios. Conoce los detalles.

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