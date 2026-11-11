Aseguran Dos Motocicletas con Reporte de Robo Vigente en Coronango, Puebla

Elementos de la Policía Municipal de Coronango apoyaron a la Policía Municipal de Tlaxcala en la localización y recuperación de dos motocicletas que habían sido robadas con violencia.

Los hechos se desarrollaron cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia y fueron alertados por elementos del vecino estado de Tlaxcala, quienes solicitaban apoyo para ubicar dos unidades sustraídas minutos antes en las inmediaciones del mercado de Zacatelco.

Tras una persecución en la que se dio seguimiento a las unidades abordadas por los presuntos responsables, se notificó que estos habían ingresado a la zona de Misiones de San Francisco.

Ante la solicitud de auxilio, la policía local desplegó un operativo de búsqueda que permitió ubicar ambas motocicletas, una Vento tipo Nitrox 250 y una Vento tipo Ryder 3.0- en calidad de abandono en distintos puntos del citado lugar.

Las unidades fueron aseguradas y trasladadas a las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública. Posteriormente, se dio atención a los propietarios, a quienes les fueron devueltos sus vehículos tras acreditar la legal posesión de los mismos.

Con información de N+

GMAZ