Resultados de la Lotería Nacional del 10 de Noviembre: Lista de Ganadores del Sorteo Mayor 4035

¿Y si esta es tu oportunidad de ser el próximo millonario de México? El Sorteo Mayor 4035 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor se celebra este 10 de noviembre de 2026. Y para que sepas si hoy es tu día de suerte, en N+ te damos a conocer la lista completa de números ganadores de este martes.

Esta edición que conmemora al InnovaFest 2026, plataforma impulsada por la Secretaría de Economía del Gobierno de México, forma parte del Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de Noviembre.

Recuerda que en este sorteo participan 60 mil billetes, numerados del 00001 al 60,000, y la ceremonia de premiación se transmite en vivo a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

La Lotería Nacional dedicó el Sorteo Mayor 4035 de este martes 10 de Noviembre al InnovaFest, Plataforma de la Secretaría de Economía del Gobierno de México. Foto: Lotería Nacional.

¿Qué comprar para ganar el Premio Mayor de 21 millones de pesos del Sorteo Mayor 4035?

Si aún no estás familiarizado con este sorteo, vale la pena que sepas que esta rifa se juega todos los martes y reparte 21 millones de pesos como Premio Mayor, aunque el total de la bolsa acumulada es de 66 millones 99 mil pesos.

El premio que obtengas dependerá del tipo de billete de la Lotería que compres, por ejemplo mientras 1 solo cachito tiene un costo de 30 pesos, te permite ganar hasta 350 mil pesos. En cambio, si compraste la serie completa (20 cachitos) cuyo valor es de 600 pesos, participas hasta por 7 millones de pesos.

Para ganar el Premio Mayor de 21 millones de pesos, deberás invertir mil 800 pesos en comprar tres series, es decir 60 cachitos.

Para que entiendas mejor la dinámica de este Sorteo catalogado dentro de los Juegos Tradicionales de la Lotería Nacional, puedes consultar los Resultados del Sorteo Mayor 4034 que se celebró el pasado 3 de noviembre de 2026.

Resultados Lotería Nacional Hoy 10 de Noviembre: Lista completa de Ganadores del Sorteo Mayor 4035

En caso de que no puedas seguir la transmisión en directo del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional de Hoy, o desees comprobar si tu número estuvo entre los premiados, en este apartado se enlistarán todos los billetes ganadores.

Los Niños Gritones de la Lotería Nacional se encargan de dar a conocer los Premios Directos, incluido el Premio Mayor de 21 millones de pesos.

Será a partir de las 20:00 horas cuando puedas verificar la lista completa de resultados de la Lotería Nacional de este martes 10 de noviembre de 2026. Así que mantente atento.

El número 11324 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 19317 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 06215 obtiene premio de 900, 000.

El número 33520 obtiene premio de 240, 000.

El número 00382 obtiene premio de 240, 000.

El número 30500 obtiene premio de 240, 000.

El número 42997 obtiene premio de 240, 000.

El número 20657 obtiene premio de 120, 000.

El número 47761 obtiene premio de 120, 000.

El número 17795 obtiene premio de 120, 000.

El número 01284 obtiene premio de 120, 000.

El número 19694 obtiene premio de 120, 000.