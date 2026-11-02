Calendario de la Lotería Nacional Noviembre 2026: ¿Qué Días Hay Sorteo y Cuánto Puedes Ganar?

Inicia un nuevo mes y con éste la oportunidad de convertirte en el próximo millonario de México. Ya está corriendo el Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de Noviembre 2026 que consta de 12 rifas que reparten más de 194 millones de pesos en Premios Mayores.

El monto qué obtengas dependerá de si compras "un cachito" o billete de la Lotería Nacional o bien, la serie completa -que consta de 20 cachitos-, así como del tipo de sorteo en el que decidas participar.

Los domingos, martes y viernes son días de sorteo, y en cada oportunidad se juega por una cantidad distinta. Si quieres tener idea de cómo funciona este calendario, puedes consultar la versión de Octubre 2026 para darte una idea.

¿Cuándo hay sorteo de la Lotería Nacional en noviembre 2026 y qué premios dan?

Durante este mes la Lotería Nacional celebra cinco variedades distintas de sorteos de los Juegos Tradicionales. Aunque también existen versiones Electrónicas como: Revancha y Revanchita, Melate, Chispazo, Gana Gato y Tris.

De modo que en los días de sorteo en noviembre quedan de la siguiente manera:

Martes - Sorteo Mayor entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor.

Domingo - Sorteo Zodiaco entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor.

Viernes - Sorteo Especial entrega 27 millones de pesos como Premio Mayor.

Viernes - Sorteo Superior entrega 17 millones de pesos como Premio Mayor.

Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional Noviembre 2026

Dado que ya conoces qué días hay sorteo y qué Premio Mayor ofrece cada uno de estos, ya puedes decidir en cuál participar. Toma en cuenta que el costo del "cachito" o la serie dependerá del tipo de rifa que elijas.

A continuación hallaras enlistados los 12 sorteos de la Lotería Nacional que se celebrarán este mes.

Sorteo Mayor 4034

Fecha: Martes 3 de noviembre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 21 millones de pesos.

Sorteo Superior 2903

Fecha: Viernes 6 de noviembre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 17 millones de pesos.

Sorteo Zodiaco 1767

Fecha: Domingo 8 de noviembre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 7 millones de pesos.

Sorteo Mayor 4035

Fecha: Martes 10 de noviembre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 21 millones de pesos.

Sorteo Superior 2904

Fecha: Viernes 13 de noviembre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 17 millones de pesos.

Sorteo Zodiaco 1768

Fecha: Domingo 15 de noviembre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 7 millones de pesos.

Sorteo Mayor 4036

Fecha: Martes 17 de noviembre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 21 millones de pesos.

Sorteo Especial

Fecha: Viernes 20 de noviembre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 27 millones de pesos

Sorteo Zodiaco 1769

Fecha: Domingo 22 de noviembre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 7 millones de pesos.

Sorteo Mayor 4037

Fecha: Martes 24 de noviembre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 21 millones de pesos.

Sorteo Superior 2905

Fecha: Martes 27 de noviembre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 17 millones de pesos.

Sorteo Zodiaco Especial 1770