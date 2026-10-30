Economía

¿Corea del Norte Está Detrás del Hackeo de Binance? Robo Habría Comenzado desde Una Laptop

Dos firmas de análisis blockchain atribuyen el ataque de más de 6 mil millones de dólares al grupo norcoreano TraderTraitor

El logotipo de Binance y un código de hacker. Foto: ReutersEl logotipo de Binance y un código de hacker. Foto: Reuters

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