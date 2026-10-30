Cambio climático

Inicia Horario de Invierno 2026 en Escuelas de Puebla: ¿A Qué Hora Es la Entrada y Salida?

Los niños y adolescentes podrán presentarse a clases con prendas de abrigo adicionales al uniforme

La medida es preventiva ante el descenso de las temperaturas.La medida es preventiva ante el descenso de las temperaturas. Foto: SEP Puebla

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Nuevo horario de invierno en Puebla: a partir del 3 de noviembre, las escuelas ajustan su horario por el frío. Padres, consideren las prendas adicionales para sus hijos.

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