Inicia Horario de Invierno 2026 en Escuelas de Puebla: ¿A Qué Hora Es la Entrada y Salida?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la implementación del horario de invierno en escuelas de educación básica en el estado de Puebla.

Con ello, se recorre el horario escolar para entrada y salida 30 minutos más tarde.

Será a partir del 3 de noviembre de 2026 y hasta el 26 de febrero de 2027 se implementarán los cambios, para salvaguardar la salud de los estudiantes frente al descenso de temperatura.

Los horarios quedaron de la siguiente manera:

Educación Inicial Escolarizada: 8:30 hrs. A 15:30 hrs.

Preescolar Matutino 9:30 hrs. 12:30 hrs. Vespertino 13:30 hrs. a 16:30 hrs.

Primaria Matutino 08:30 hrs. 13:30 hrs vespertino 13:45 hrs a 18:30 hrs.

Secundaria General Matutino 7:30 hrs. 13:30 hrs y Vespertino 13:40 hrs. a 19:30 hrs.

Secundaria Técnica Matutino 7:30 hrs. 13:45 hrs. y Vespertino 14:00 hrs. a 20:00 hrs.

Además, podrán acudir con prendas adicionales al uniforme como chamarra, bufanda, gorra y guantes.

En tanto las actividades de Educación Física que se realicen al aire libre podrán reorientarse a consideración de las autoridades de cada plantel.

Padres o tutores ya consideran esta medida, porque despuñes de este fin de semana largo, los alumnos regresan con el horario de invierno.

Con información de Maribel Espinoza

JAPR