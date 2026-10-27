Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero Alcanzaron Niveles Récord en el Mundo en 2025

La Organización Meteorológica Mundial advirtió que este aumento provocará un incremento adicional de las temperaturas globales a largo plazo; la intensidad de El Niño El Niño favorecerá mas CO₂

Gases de efecto invernaderoDesde la década de 1960, las tasas de crecimiento del CO2 se han triplicado.Foto: Cuartoscuro.

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