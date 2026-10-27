Internacional

Congo Reporta Más de 10 Mil Casos de Ébola y Casi 5 Mil Muertos por la Epidemia

El brote ha tenida una tasa de letalidad del 48.6% en poco más de cinco meses, según el Instituto Nacional de Salud Pública del país africano

ÉbolaEste brote -el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global— ya superó al ocurrido en la misma región congoleña entre 2018 y 2020. Foto: Reuters.
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