Vetan en China Partidos del Real Madrid por Burla de Mbappé; le Cancelan Contratos

La televisión estatal china CCTV suspendió las retransmisiones de la Liga española de futbol y de los partidos relacionados con el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, tras la polémica por unas declaraciones del francés sobre un "meme" que lo compara con Mao Zedong.

Según informó este martes el medio local The Paper, que cita fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública, la medida entró en vigor la noche del lunes y también incluye la retirada de todos los anuncios y videos protagonizados por el futbolista.

La decisión se suma a las anunciadas este martes por varias empresas chinas, entre ellas el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, que comunicaron el cese de su cooperación comercial con Mbappé al expresar su rechazo a comportamientos que hieran los sentimientos del pueblo chino.

Tras el reporte, el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, consideró natural un "rechazo común" por parte de todos los chinos a la burla de Mbappé.

"Cualquier comentario o acto que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrenta, naturalmente, a un rechazo común por parte de toda la sociedad china", declaró en una rueda de prensa.

Dongpeng Beverage Group, a través de su cuenta principal y la de su marca Bu Shui La, difundió comunicados en la red social local Weibo -semejante a X, censurada en China- en los que anunció la ruptura inmediata de sus lazos con el jugador y alegó "tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales".

A estos anuncios se sumaron los de Mengniu y Milkground, que también confirmaron el fin de sus acuerdos comerciales con el delantero francés, aunque ninguna de las compañías precisó en sus comunicados el incidente concreto que motivó la decisión.

En los últimos meses, los anuncios en los que Mbappé patrocinaba las bebidas de Bu Shui La habían aparecido frecuentemente en marquesinas, autobuses y ascensores de ciudades chinas, especialmente durante el Mundial de fútbol de 2026.

Mengniu, uno de los principales grupos lácteos de China, mantiene una destacada presencia en el patrocinio deportivo internacional, con acuerdos vinculados al Mundial, al Comité Olímpico Internacional (COI) y al argentino Lionel Messi, mientras que Milkground también había utilizado la imagen de Mbappé en sus campañas comerciales.

Por su parte, la plataforma china Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote, informó este martes que su colaboración con Mbappé concluyó el 31 de diciembre de 2024, al expirar el contrato, y anunció que estaba revisando y retirando contenidos relacionados con el jugador.

La polémica comenzó después de que Mbappé, cuestionado durante una reciente entrevista por su meme favorito, declarara: "Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".

Aunque el futbolista no mencionó específicamente a ningún dirigente, en los últimos meses se había popularizado en redes sociales una imagen que muestra su rostro superpuesto a un retrato del exlíder chino Mao Zedong.

En China, las sátiras sobre antiguos líderes y personalidades destacadas vinculadas al Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) están perseguidas bajo el delito de "difamación de héroes y mártires", en un entorno de fuerte censura de contenidos políticos.

El capitán de la selección francesa es blanco constante de montajes en los que lo comparan con figuras históricas.

Sin embargo, el meme que generó la polémica entre los chinos se refiere a un personaje central de la historia del gigante asiático, siempre descrito y venerado oficialmente como un héroe.

El "Gran Timonel", fallecido en 1976, fue el líder de la revolución comunista y proclamó la República Popular en 1949.

Mbappé tiene un millón de seguidores en Weibo y 1.1 millones en Xiaohongshu, la red social conocida como el Instagram chino.

Durante la última Copa del Mundo, las marcas que ahora le dieron la espalda difundieron ampliamente anuncios que utilizaban su imagen y que fueron generados por inteligencia artificial.

A Mbappé ahora se le ha prohibido publicar en Xiaohongshu "por violar las reglas de la comunidad", indicó el martes la cuenta asociada a su nombre en la red social.

El nombre o los rasgos de Mbappé se han asociado comúnmente con figuras autoritarias en las redes sociales debido a la influencia que se le atribuye en el vestuario.

La oleada de críticas en China llega al día siguiente de su decepción en el Balón de Oro 2026, otorgado al delantero inglés Harry Kane.

La controversia se suma a otros episodios recientes relacionados con entidades del futbol español en China, donde en septiembre medios oficiales criticaron al Real Madrid por un mensaje que mencionaba conjuntamente a Nepal y el Tíbet tras una riada, una formulación considerada "incorrecta" por la prensa local.

En abril, el FC Barcelona pidió disculpas tras la aparición de una bandera de Taiwán en una página vinculada a su academia internacional, mientras que en febrero el Real Madrid difundió disculpas atribuidas a su defensa Dean Huijsen por republicar en Instagram un contenido calificado de racista y ofensivo hacia los ciudadanos asiáticos.

Antes de Mbappé, otros grandes deportistas han sufrido fuertes reacciones negativas por comentarios sobre el presidente Xi Jinping o Hong Kong.

ASJ