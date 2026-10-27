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Vetan en China Partidos del Real Madrid por Burla de Mbappé; le Cancelan Contratos

La polémica comenzó después de que el futbolista declarara que el meme que le ha hecho reír es en el que usan su cara en un dictador, en referencia a Mao Zedong

MbappéLa controversia se suma a otros episodios recientes relacionados con entidades del futbol español en China. Foto: Reuters.

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