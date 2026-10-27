Hombre es Hallado sin Vida y con Presuntos Signos de Violencia en Álamo Temapache

Un hombre fue localizado sin vida en la parte posterior de un negocio de pirotecnia, ubicado en la prolongación de la avenida Independencia de la colonia Solidaridad, del municipio de Álamo, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

Los hechos se registraron en un inmueble localizado frente a la comandancia de la policía municipal y, de acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado hincado y atado del cuello con un cable eléctrico.

El establecimiento de pirotecnia permanece clausurado desde hace varias semanas y se encontraba cerrado durante el momento en el que se registraron los hechos descritos con anterioridad.

Hasta este momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima, mientras que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) integra una carpeta de investigación por estos hechos.