Seguridad

Hombre es Hallado sin Vida y con Presuntos Signos de Violencia en Álamo Temapache

Al norte de la entidad veracruzana fue encontrada una persona muerta en un local de pirotecnia. Las autoridades investigan el hecho

Hombre es Hallado sin Vida y con Presuntos Signos de Violencia en Álamo TemapacheEl negocio donde fue hallada la víctima llevaba varias semanas clausurado. Foto: Sandy Escamilla

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Un hombre aparece muerto en un local de pirotecnia en Álamo. El cuerpo presentaba signos de violencia. Las autoridades investigan.

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