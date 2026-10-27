Transportistas Liberan Algunas Vialidades Tras Horas de Colapso en el País

Transportistas que protestaron en varias autopistas en el país comenzaron a retirar sus bloqueos de algunas zonas, tras una jornada de caos vial que dejó varados a miles de automovilistas.

Alrededor de las 21:30 horas fueron liberadas vías de acceso a la capital del país y carreteras en otros estados, de acuerdo con diversos reportes.

En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad informó que ya no habría más cierres de transportistas a partir de las 21:20 horas.

Alrededor de las 22:00 horas fue liberada la circulación en la Autopista México-Pachuca.

Igual se restableció el flujo vehicular en las Autopistas México-Cuernavaca, México-Querétaro, Acatzingo-Cd. Mendoza y Tehuacán-Oaxaca.

También hay vía libre en la carretera Toluca-Atlacomulco, a la altura de la caseta de cobro El Dorado; la Toluca-Atlacomulco; Peñón-Texcoco y Toluca-Naucalpan.

Hacia las 22:48 horas fue liberada la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.

"Se restablece la circulación con reducción de carriles en ambos sentidos por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. En la zona se registra carga vehicular", informó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Horas antes, a las 19:52 horas, fue liberada la carretera Chihuahua–Miguel Ahumada, luego de la presencia de manifestantes cerca del Km 020+000.

Sin embargo, permanecían los bloqueos en ambos sentidos de la Autopista Cd. Mendoza-Córdoba, km 269, en el poblado San Cristóbal; así como la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 27, y la Chamapa - Lechería, km 4, dirección Lechería.

En la Calzada Vallejo, en la Gusrtavo A. Madero, todavía permanecían largas filas de tractocamiones.

Asimismo, continuaba el cierre en la carretera México-Toluca, a la altura de Plazas Outlet Lerma en dirección a la Ciudad de México, así como en la caseta a La Marquesa.

ASJ