Entretenimiento

Los Carter en el Super Bowl: Roc Nation, la Empresa de Jay-Z que lo Eligió para Medio Tiempo

Roc Nation, empresa fundada por Jay-Z, se asoció en 2019 con la NFL para asesorarle sobre los actos musicales en sus partidos

Jay Z durante un partido de futbolJay Z durante un partido de futbol. Foto: Reuters
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