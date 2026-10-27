Los Carter en el Super Bowl: Roc Nation, la Empresa de Jay-Z que lo Eligió para Medio Tiempo

Jay-Z es el músico elegido para tocar en el próximo Super Bowl. El anuncio fue hecho este lunes de forma conjunta por la NFL, Apple Music y la empresa de espectáculos Roc Nation, empresa fundada por el propio rapero y que colabora con la liga deportiva para elegir a los músicos que tocan en sus eventos.

El próximo 14 de febrero Jay-Z tocará para decenas de miles de espectadores en el SoFi Stadium de Inglewood, California, y para millones que seguirán el Super Bowl a través de la televisión e Internet. Autor de clásicos del siglo XXI como “Empire State of Mind”, Jay-Z es una de las principales figuras de rap.

No obstante, el marido de Beyoncé también ha hecho una amplia carrera como empresario. Entre otros negocios, el rapero fundó la empresa Roc Nation, que se dedica a los espectáculos y la representación de artistas.

Según explicó la agencia AP, Roc Nation se asoció con la NFL hace siete años para asesorar en la elección de artistas así como en la producción de las presentaciones de entretenimiento de la liga. Este trato incluye el propio espectáculo del medio tiempo.

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Al respecto, Jay-Z comentó que le dijo al comisionado de la NFL, Roger Goodell: “Si esto se trata de que yo actúe en el Super Bowl, podemos terminar esta conversación ahora mismo”.

Jay-Z es ya una leyenda viviente del rap. En el año 2017 se convirtió en el primer rapero que llegó al Salón de la Fama de los Compositores. En 2021, se unió al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Aunque su talento está más que probado, el músico de 56 años deberá convencer a un público que aún recuerda deleitado el espectáculo que dio Bad Bunny en 2026.