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El Rapero Macklemore Inicia su Gira 'Free Palestine Tour' tras Polémica con Ed Sheeran

Macklemore fue retirado de la gira estadounidense de Sheeran después de gritar "¡Palestina libre!" durante una actuación en Nueva Jersey

El rapero estadounidense Macklemore. Foto: APEl rapero estadounidense Macklemore. Foto: AP

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