El Rapero Macklemore Inicia su Gira 'Free Palestine Tour' tras Polémica con Ed Sheeran

El rapero estadounidense Macklemore arrancó este lunes en Irlanda su nueva gira "Free Palestine Tour", tras haber sido retirado como telonero de los conciertos del cantante de pop británico Ed Sheeran por sus comentarios en favor de los palestinos.

Miles de fans elogiaron la postura del rapero de 43 años mientras hacían fila frente al recinto para el primer concierto en Dublín, que, según los organizadores, agotó las entradas.

Macklemore fue retirado de la gira estadounidense de Sheeran después de gritar "¡Palestina libre!" durante una actuación en Nueva Jersey, lo que provocó una fuerte polémica.

Sheeran aseguró que fueron los promotores de la gira los que decidieron sacar a Macklemore, una medida que desató una avalancha de críticas contra el artista británico.

Otros cuatro artistas invitados, entre ellos el cantante estadounidense Finneas, también abandonaron la gira de Sheeran en solidaridad con Macklemore.

Más tarde, Sheeran rompió su silencio sobre la situación en Gaza durante un concierto en Filadelfia, al calificarla de "injustificable y desproporcionada".

El mes pasado, Macklemore anunció su "Free Palestine Tour", que incluye presentaciones a finales de octubre en Londres y París y fechas previstas en Estados Unidos, y dijo que todas las ganancias se destinarán a asociaciones propalestinas.

AMP