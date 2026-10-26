Chris Brown Libra Pena de Prisión en Reino Unido por Agresión en Club Nocturno

El cantante estadounidense de ritmo y blues (R&B) Chris Brown fue condenado este lunes por un tribunal londinense a ocho meses de cárcel, aunque dicha pena ha sido suspendida por un año, tras declararse culpable de un delito de alteración del orden público por una agresión en un club nocturno en la capital inglesa en 2023.

La pena suspendida significa que Brown no entrará en prisión en los próximos 12 meses a menos que vuelva a cometer un delito durante ese periodo, por lo que la sanción queda congelada. Cabe destacar que si cumple con lo establecido durante ese periodo de tiempo, considerado de prueba, Brown nunca irá a prisión.

Brown, de 37 años, estaba acusado de una agresión grave con una botella que supuestamente provocó heridas al productor musical Abraham Diaw en febrero de 2023 en el club Tape en Mayfair, uno de los barrios más exclusivos de Londres.