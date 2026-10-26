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Chris Brown Libra Pena de Prisión en Reino Unido por Agresión en Club Nocturno

El cantante estadounidense y su etrenador vocal, Omololu Akinlolu, deberán pagar lo equivalente a 36,792 pesos mexicanos, en concepto de costas judiciales

El cantante estadounidense Chris BrownEl cantante estadounidense Chris Brown durante su audiencia en Reino Unido. Foto: Reuters

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Chris Brown y su entrenador vocal condenados por agresión en Londres. La pena de prisión está suspendida. Descubre los detalles del caso.

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