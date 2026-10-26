Seguridad

‘El Isra’ Es Señalado por Secuestro de ‘El Gordo Gadaffi’, Intérprete de Corridos Tumbados

Israel Leonel ‘N’ fue capturado en Mexicali, Baja California, durante un operativo coordinado por agentes federales y estatales

Israel Leonel ‘N’, detenido en Mexicali, Baja California. Foto: Gabinete de SeguridadIsrael Leonel ‘N’, detenido en Mexicali, Baja California. Foto: Gabinete de Seguridad

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