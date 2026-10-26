‘El Isra’ Es Señalado por Secuestro de ‘El Gordo Gadaffi’, Intérprete de Corridos Tumbados

Fuerzas de seguridad federales y estatales detuvieron en Mexicali, Baja California, a Israel Leonel ‘N’, alias Isra, presunto operador del grupo delictivo Los Rusos, brazo armado y principal estructura operativa de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

En N+ te informamos quién es, de qué se le acusa y cómo fue la aprehensión de este objetivo prioritario, de acuerdo con información de autoridades de seguridad.

El sujeto fue capturado en el Boulevard Adolfo López Mateos, durante un operativo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Guardia Nacional (GN) y del Gobierno estatal.

Según datos oficiales, se trata del supuesto operador regional del citado grupo delictivo con presencia en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.

Específicamente, Israel Leonel ‘N’ es señalado como responsable del secuestro de Enghles Aralp Gastélum Cartagena, conocido como El Gordo Gadaffi, intérprete de corridos tumbados, en agosto de 2026 en San Luis Río Colorado.

Asimismo, se le vincula con un ataque armado en 2024 contra un mando de inteligencia de la Fiscalía Estatal y se le atribuyen actividades relacionadas con el trasiego de drogas.

Cuenta con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad.

Su detención se logró luego de trabajos de investigación y con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), destacó el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

Gracias a labores de seguimiento, los agentes obtuvieron información sobre su ubicación y movilidad, lo que permitió desplegar un operativo coordinado en Mexicali, donde fue localizado y detenido mientras comía en un restaurante.

El sujeto, de 42 años, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones del caso y determinará su situación jurídica.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de mantener acciones coordinadas para detener a generadores de violencia, debilitar las estructuras criminales y fortalecer la seguridad de las familias mexicanas”, se indicó en un comunicado oficial.

SPB