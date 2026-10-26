Detienen a 'El Isra' de Los Rusos Mientras Comía en Restaurante en Mexicali

Fuerzas federales detuvieron a Israel Leonardo 'N', "El Isra", uno de los principales operadores de Los Rusos del Cártel de Sinaloa, mientras comía en un restaurante en Mexicali, Baja California.

La captura se realizó la noche del domingo y fue encabezada por agentes de la Marina, policías estatales y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que comanda Omar García Harfuch.

Reportes locales señalan que el sujeto estaba conviviendo con varias personas en un local de comida brasileña cerca de una base policial en el Centro Cívico, sobre el bulevar López Mateos, cuando fue sorprendido, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad de Baja California dijo que "El Isra" estaba en restaurante y cuenta con una orden de aprehensión activa por homicidio en Sonora. Tras su arresto, fue trasladado a esta última entidad.

"Es un objetivo prioritario para las mesas de seguridad en México, al ser vinculado como presunto líder de un grupo del crimen organizado", se limitó a reportar la autoridad estatal.

Sin embargo, este sujeto es un capo de larga trayectoria en el Valle de Mexicali, donde ha desatado una ola de violencia y se le responsabiliza por varios ataques a fuerzas de seguridad.

"El Isra" es responsabilizado por las ejecuciones de dos policías en junio pasado en Mexicali, en presunta represalia por el abatimiento de su cuñado, Mauricio Alarcón Fiscal, alias "Compa Wicho".

Las víctimas fueron los agentes Rubén López Orduño, y Manuel Enrique Guerrero Sánchez. El primero de ellos fue ejecutado en su casa la noche del viernes 27 de junio junto a su esposa, Anallely Anaya Ávalos, por ocho sujetos que les dispararon con armas de grueso calibre. Uno de sus hijos logró esconderse, según un video.

El otro policía fue asesinado la noche siguiente cuando había llegado con su pareja a una taquería en la localidad de Tecolotes. Aunque Guerrero Sánchez alcanzó a reaccionar para ir por un arma a su vehículo, solo pudo disparar una vez. También fue ejecutado con rifles de asalto por hombres que llegaron en una camioneta. Su compañera no resultó herida.

"Compa Wicho" estaba ligado al Cártel de Sinaloa y era familiar de Raquel Adeialda Alarcón Fiscal, hija de Eduardo Alarcón Guillén, "El Colorado", viejo operador de Ismael Zambada García, según reportes locales.

Apenas el 14 de octubre pasado, autoridades federales desplegaron un operativo para detener a "El Isra" en una vivienda del residencial Quinta Córdoba de Mexicali que presuntamente funcionaba como centro de operaciones de Los Rusos, pero no lo localizaron, según reportó el semanario Zeta.

"El Isra" ha sido señalado como presunto autor intelectual del ataque contra el entonces subdirector de Inteligencia, Agustín Jaime Brambila, ocurrido en agosto de 2024.

ASJ