Narcotráfico

Detienen a 'El Isra' de Los Rusos Mientras Comía en Restaurante en Mexicali

El capo era de los más buscados y es señalado por asesinatos de policías, luego de que fuera abatido su cuñado, que igual formaba parte de la célula ligada a los Mayos del Cártel de Sinaloa

Isra Rusos"El Isra" es un capo de larga trayectoria en el Valle de Mexicali, donde ha desatado una ola de violencia. Foto: SSP-BC.

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