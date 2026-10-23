Detienen a Líder de Célula del CJNG, Presunto Responsable de Explosión de Auto en Michoacán

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fue detenido David ’N', alias Mando 20, identificado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Tecomán, Colima, y presunto responsable de la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán, el 6 de diciembre de 2025, acción que dejó seis personas muertas y varias heridas.

Mando 20 fue arrestado durante cateos ejecutados de manera conjunta en dos inmuebles en Tecomán junto con Sinuhé ’N' y Cristian ’N’, detalló García Harfuch en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En los cateos, encabezados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR), las autoridades aseguraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda del CJNG, entre otros indicios relevantes para la investigación, indicó el titular de la SSPC.

García Harfuch indicó que “las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a todos los involucrados y llevarlos ante la justicia, tanto a quienes ejecutaron el ataque como a quienes lo ordenaron”.

Afirmó que el ataque que cobró la vida de las seis personas en Coahuayana “no puede quedar impune” y destacó que “la coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad con las entidades federativas es indispensable para combatir a las organizaciones criminales y proteger la vida y la tranquilidad de las familias mexicanas”.

El funcionario agradeció la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como de la Secretaría de Seguridad de Colima, “cuyo apoyo ha sido fundamental para avanzar en las investigaciones y fortalecer la coordinación institucional”.