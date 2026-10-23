Narcotráfico

Detienen a Líder de Célula del CJNG, Presunto Responsable de Explosión de Auto en Michoacán

Fuerzas federales realizaron varios cateos en Tecomán, Colima, donde fue arrestado David 'N', alias 'Mando 20'

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Detienen a Líder Criminal Ligado al Ataque con Coche Bomba en Michoacán

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Arrestan a 'Mando 20', líder de una célula del CJNG, por explosión en Michoacán que dejó seis muertos. La coordinación entre las fuerzas federales es clave.

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