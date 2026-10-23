Accidente en la México-Querétaro Colapsa Tráfico Hoy: Muere Motociclista en Dirección a CDMX

A lo largo de sus casi 200 kilómetros de trazo, la autopista México-Querétaro tiene un tránsito diario de más de 130 mil vehículos particulares y de carga.

Es una de las carreteras más importantes porque conecta al centro del país, un polo económico dinámico de productos y servicios, con la capital del país.

Por su relevancia en la movilidad de personas y mercancías, también es una de las vías donde más incidentes se presentan: desde accidentes hasta cierres por bloqueo.

Es por ello que el monitoreo de dependencias como la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales es esencial para evitar afectaciones o pérdidas de vidas.

Con este fin, aquí te informamos sobre la situación en la autopista México-Querétaro y las posibles alternativas para que no tengas contratiempos en tus traslados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video | Captan a Mujer Corriendo en la Autopista México-Querétaro

¿Cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes, la Guardia Nacional y Capufe reportaron los siguientes incidentes, afectaciones, bloqueos o accidentes en esta autopista:

A las 06:32 horas, se reportó reducción de carriles en el km 46, dirección Ciudad de México (CDMX), por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

A las 06:53 horas, las autoridades notificaron que se restableció la circulación en el km 46, dirección CDMX, tras atención de accidente. “Tramo opera de manera normal”, avisaron.

A las 07:11 horas, Capufe alertó sobre el cierre parcial de la circulación en el km 96, dirección CDMX, por atención de choque por alcance entre tracto camiones. Advirtió que en la zona se registró derrame de aceite y carga vehicula, por lo que pidió atender las indicaciones viales y manejar con precaución.

A las 09:30 horas, se informó sobre un fatal accidente ocurrido dos horas antes a la altura de La Quebrada, donde un motociclista de entre 30 y 35 años murió al ser atropellado por un camión de carga. El hombre quedó prensado en las llantas de la unidad, que lo arrastró alrededor de 10 metros. Por esos hechos se generó intenso caos vial en dirección a la CDMX.

Te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades y las alternativas para tus traslados.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con problemas viales, especialmente para la movilidad en la Ciudad de México y el Estado de México.

Con información de N+

ICM