Accidentes

Accidente en la México-Querétaro Colapsa Tráfico Hoy: Muere Motociclista en Dirección a CDMX

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales son las entidades encargadas de vigilar esta importante autopista

San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli | Itzel Cruz AlanisAccidente en la autopista México-Querétaro el 23 de octubre 2026. Foto: N+

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