Salud

Inicia Desarrollo de Trazabilidad de Medicamentos para Mejorar Abasto en IMSS e IMSS-Bienestar

En el plan de modernización participarán expertos de instituciones públicas

Abasto de medicamentos en el IMSSAbasto de medicamentos en el IMSS. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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