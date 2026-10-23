Inicia Desarrollo de Trazabilidad de Medicamentos para Mejorar Abasto en IMSS e IMSS-Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación del Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud en México, para mejorar el abasto de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el programa IMSS-Bienestar.

“Necesitamos modernizar completamente el sistema de salud”, afirmó la mandataria en la conferencia mañanera de este viernes.

Sheinbaum Pardo mencionó que existe retraso en el abasto de medicamentos por diferentes razones, entre ellas, el proceso para que las medicinas lleguen a manos de los derechohabientes, por lo que el gobierno busca modernizar el sistema, desde la compra hasta la entrega a los pacientes.

Se trata de un proceso automatizado para saber exactamente la trazabilidad de cada medicamento, detalló la presidenta. "En este momento hemos avanzado, pero no tenemos ese sistema", añadió.

“Que no nos vuelva a pasar que hay un medicamento en el almacén y que no llega al centro de salud, sino que todo se haga de manera automática, vinculado con el expediente clínico del paciente”, añadió.

El Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud estará integrado por especialistas en inteligencia artificial, ingeniería, informática y logística: “Este proyecto es muy especial porque nunca se había hecho: convocar a los científicos y las científicas mexicanas a ayudar a modernizar y a transformar el sistema de salud”, subrayó la presidenta.

En tanto, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, explicó que el plan consiste en optimizar la distribución de cerca de 3,000 millones de medicamentos e insumos médicos que se utilizan anualmente en más de 1,000 hospitales y casi 15,000 centros de salud y unidades médicas de primer nivel.

Indicó que el proyecto contempla mecanismos para identificar en tiempo real las necesidades de medicamentos, mejorar la gestión de inventarios y optimizar las rutas de distribución para reducir tiempos y costos.

La presidenta Sheinbaum planteó vincular este sistema con los expedientes clínicos digitales, de manera que los pacientes puedan recibir sus tratamientos independientemente de la institución pública o la ciudad donde se encuentren.

Se prevé que en un mes se presenten las primeras propuestas para comenzar a implementar el programa a partir de enero de 2027.