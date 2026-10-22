Virus Shamonda: ¿Cuáles Son Sus Síntomas y Cómo se Transmite en Humanos?

Francia dio a conocer que detectó el primer caso conocido en humanos del virus shamonda. El paciente, quien falleció a principios de octubre, estaba gravemente inmunodeprimido. Esto debes saber sobre el patógeno que afecta al ganado.

El virus Shamonda fue detectado por primera vez en Nigeria en 1965. Desde entonces se ha visto su circulación por Asia y África entre el ganado vacuno, aunque también puede afectar a ovejas, cabras y caballos. Este 2026, el virus ha sido detectado en Europa. Desde julio, se han notificado 20 casos en más de una docena de países, entre los que sobresalen Francia, Alemania, España e Irlanda.

En el ganado, el virus shamonda produce fiebre, diarrea y disminye la producción de leche. Además de estos síntomas, también causa trastornos reproductivos en el ganado.

Tampoco es infrecuente que la enfermedad cause abortos y las malformaciones fetales severas. Adicionalmente, se ha detectado que puede producir trastornos neurológicos en caballos.

El patógeno representa una notable preocupación para la industria ganadera de Europa, pero su salto a los titulares se ha debido a que se detectó en un hombre de unos 60 años, que fue atendido en Lyon. Las autoridades han señalado que se trata de “un caso excepcional ocurrido en un paciente gravemente inmunodeprimido”.

Este paciente estaba siendo tratado por una enfermedad grave y presentaba un sistema inmunitario debilitado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que el contagio habría ocurrido a través de la picadura de un mosquito. Se considera probable que las complicaciones cerebrales que presentó el paciente estuvieran relacionadas con el virus shamonda, aunque no hay una certeza en este aspecto.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura francés señaló que “el caso presenta similitudes con otros reportes de infecciones por orthobunyavirus en seres humanos, como el virus oropouche, en los que se describieron afecciones neurológicas, especialmente en pacientes inmunodeprimidos”.

En ese sentido, no sería la primera vez que un virus de este familia causa una infección zoonótica. Sin embargo las autoridades reiteraron que “se trata de la primera detección documentada del virus shamonda en un ser humano".

Las autoridades solo reportaron los posibles síntomas neurológicos en el paciente francés. No obstante, si se toma en cuenta su parentezco con el virus oropouche, se presume que el virus shamonda podría causar fiebre, dolor de cabeza intenso, escalofríos y dolor en las articulaciones.

En cuanto a la seguridad alimentaria, el Ministerio señaló que “hasta la fecha no hay datos científicos disponibles que documenten la transmisión del virus shamonda a través del consumo de carne, leche o productos derivados”. No obstante el comunicado añade que “los productos procedentes de animales enfermos siempre quedan excluidos del consumo”.

Un reto que enfrentan en este momento las autoridades sanitarias del continente es que la legislación de la Unión Europea no contempla la vigilancia obligatoria sobre este virus, por lo que los productores no están obligados a reportar posibles casos. Esto significa que la propagación del virus shamonda en el ganado de la región podría ser mayor.

Cabe señalar que se considera extremadamente improbable que se repita un contagio zoonótico en una persona sana.