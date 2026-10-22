Salud

Virus Shamonda: ¿Cuáles Son Sus Síntomas y Cómo se Transmite en Humanos?

El virus shamonda, que afecta al ganado y se transmite por mosquitos, habría comenzado a circular en Europa este año, ¿qué riesgo implica para los humanos?

Vaca en Niza, FranciaVirus Shamonda: ¿cuáles son sus síntomas y cómo se transmite en humanos? Foto: Reuters

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