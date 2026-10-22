Internacional

Jején: ¿Dónde Vive el Insecto que Transmite el Virus Shamonda y Cómo Identificarlo?

Hasta ahora se pensaba que el virus Shamonda no era transmisible a los seres humanos, pero un caso en Francia ha alertado a las autoridades sanitarias

Jején: ¿Dónde Vive el Insecto que Transmite el Virus Shamonda y Cómo Identificarlo?Ganado en Francia es analizado para descartar l virus de Shamonda. Foto: Agriculture.gouv.fr

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