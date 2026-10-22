Accidentes

Atienden a Bebé de 9 Meses tras Sufrir Caída y Golpearse la Cabeza en Hermosillo

La menor fue trasladada de emergencia al Hospital Infanitl del Estado tras el incidente registrado en la colonia Pueblitos de la ciudad

Atienden a Bebé de 9 Meses tras Sufrir Caída y Golpearse la Cabeza en HermosilloAtienden a Bebé de 9 Meses tras Sufrir Caída y Golpearse la Cabeza en Hermosillo. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+