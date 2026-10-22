Atienden a Bebé de 9 Meses tras Sufrir Caída y Golpearse la Cabeza en Hermosillo
La menor fue trasladada de emergencia al Hospital Infanitl del Estado tras el incidente registrado en la colonia Pueblitos de la ciudad
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La menor fue trasladada de emergencia al Hospital Infanitl del Estado tras el incidente registrado en la colonia Pueblitos de la ciudad
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Una bebé de nueve meses fue trasladada de emergencia al Hospital Infantil del Estado, luego de sufrir una caída y golpearse la cabeza y otras partes del cuerpo, en un domicilio de la colonia Pueblitos, al norponiente de Hermosillo.
El accidente ocurrió poco después de las 15:00 horas del miércoles, cuando la pequeña estaba en una cama mientras su madre, de 20 años, realizaba labores domésticas y expuso a las autoridades que la niña se habría girado hasta caer de la cama.
Ante la situación, la joven subió a su hija a su vehículo para llevarla a recibir atención médica, pero cuando circulaba por las calles Arroyo Agua Escondida y Uvalama, a dos cuadras de su vivienda, ubicada en la avenida La Aduana, encontró una patrulla municipal.
Los oficiales Cota López, Durón Cirerol y Cruz Baume auxiliaron a la madre y a la bebé, las subieron a la patrulla y las trasladaron de inmediato al Hospital Infantil del Estado, donde la pequeña recibió atención médica y quedó bajo observación.