Seguridad

Sujeto es Lesionado a Balazos al Suroriente de Hermosillo

El masculino resultó con al menos un impacto de bala en un domicilio de la colonia Valles de Agualurca al mediodía de este jueves en la capital de Sonora

Sujeto es Lesionado a Balazos al Suroriente de HermosilloSujeto es Lesionado a Balazos al Suroriente de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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