Sujeto es Lesionado a Balazos al Suroriente de Hermosillo

Con una herida de bala en el abdomen resultó Ramón Macario, de 30 años, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, luego de ser agredido en un domicilio de la colonia Valles de Agualurca, al suroriente de Hermosillo, al mediodía de este jueves.



Agentes de la Policía Estatal acudieron al sitio como primeros respondientes, al activarse el Código Rojo.



Los hechos sucedieron en la avenida Agua Prieta y Agualurca Norte, donde los agentes localizaron a la víctima con al menos un impacto de bala, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios al lesionado.



Una vez estabilizado en el sitio, el hombre fue subido por los socorristas a una ambulancia y trasladado bajo escolta de una patrulla policial a un hospital, donde recibiría atención médica especializada.



El o los agresores se dieron a la fuga sin que fueran detenidos, por lo que elementos de distintas corporaciones realizaron un operativo de búsqueda por los alrededores, sin que se reportan detenidos.