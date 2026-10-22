Mujer Muere Atropellada en Guaymas, Sonora; Conductor Huyó del Lugar

Una mujer de 56 años de edad falleció luego de no superar las lesiones al ser atropellada por un automóvil cuyo conductor huyó del lugar sin darle auxilio, la noche del miércoles, en el sector Villas de Miramar, en Guaymas.



El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas, en el bulevar Luis Encinas y la calle Jalan Jelawat, donde el responsable abandonó a la mujer y escapó a exceso de velocidad.



Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y trasladarla de urgencia al hospital del Issste, donde pese a los esfuerzos del personal médico, perdió la vida alrededor de dos horas después.



La víctima fue identificada como María Amalia, de 56 años, quien sufrió una fractura craneoencefálica severa, además de golpes y heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que agentes de Tránsito Municipal elaboraron un informe y lo turnaron al Ministerio Público para las investigaciones y la ubicación del presunto responsable.