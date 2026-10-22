Seguridad

Mujer Muere Atropellada en Guaymas, Sonora; Conductor Huyó del Lugar

El presunto responsable abandonó a la víctima y escapó a exceso de velocidad en el sector Villas de Miramar del municipio sonorense

Mujer Muere Atropellada en Guaymas, Sonora; Conductor Huyó del LugarMujer Muere Atropellada en Guaymas, Sonora; Conductor Huyó del Lugar. Foto: Archivo N+

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