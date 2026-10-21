Seguridad

Muere Ciclista tras ser Embestido por Camión Recolector de Basura en Cajeme

El hombre sufrió lesiones en la cabeza que le causaron la muerte de manera inmediata en calles del centro de Ciudad Obregón

Muere Ciclista tras ser Embestido por Camión Recolector de Basura en CajemeMuere Ciclista tras ser Embestido por Camión Recolector de Basura en Cajeme. Foto: Archivo N+

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