Muere Ciclista tras ser Embestido por Camión Recolector de Basura en Cajeme

Un ciclista murió la mañana de este miércoles tras ser embestido por un camión recolector de basura particular en el cruce de la avenida Miguel Alemán y la calle No Reelección, en pleno centro de Ciudad Obregón.



El accidente ocurrió alrededor de las 6:50 horas, cuando el vehículo pesado impactó al hombre, de entre 45 y 50 años, quien sufrió lesiones en la cabeza que le causaron la muerte de manera inmediata.



La víctima no había sido identificada y conducía una bicicleta rodada 26, mientras que el camión involucrado, modelo 2024, verde con blanco, con número económico UR-13, es propiedad de una empresa particular y era conducido por Jesús “N”, de alrededor de 50 años, quien fue detenido para el deslinde de responsabilidades.



Testigos indicaron a las autoridades que el ciclista habría intentado incorporarse a la avenida Miguel Alemán para girar hacia el sur cuando fue impactado por el recolector, que pasó sobre su parte superior.



Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio, donde confirmaron el fallecimiento, mientras que Servicios Periciales procesó la escena y el Servicio Médico Forense realizó el traslado del cuerpo para la necropsia de ley.