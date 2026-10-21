Tres Hombres Muertos y Dos Lesionados Dejaron Agresiones Armadas en Cajeme

Tres hombres asesinados a balazos y dos lesionados fue el saldo de una jornada violenta registrada el martes en distintos puntos de Ciudad Obregón y la comisaría de Esperanza, en el municipio de Cajeme.



El primero ocurrió a las 16:00 horas en las calles Francisco I. Madero y Dolores Rodríguez, en la colonia Javier Robinson Bours, en la comisaría de Esperanza, donde ejecutaron a un hombre de 40 años, apodo “El Guaymas”. En el lugar se localizó una motocicleta negra, sin placas, así como más de 20 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.



Horas después, alrededor de las 18:50, Bryan Alberto, de 22 años, fue atacado a balazos cuando se encontraba en la banqueta del negocio de agua purificada donde labora, en las calles Aquiles Serdán y Felipe Ángeles, en la colonia San Antonio, de donde fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció horas después.



Poco después de las 21:00 horas se registró otra agresión armada en las calles Río San Juan y Río Santa Cruz, en la colonia Libertad, al surponiente de Ciudad Obregón, en donde resultó lesionado Marco Antonio, de 23 años, quien presentó heridas en el tórax y una rodilla, por lo que fue trasladado a un hospital bajo resguardo policiaco.



Estos hechos se suman a otra agresión armada ocurrida durante la mañana del martes en la colonia Las Areneras, al norponiente de Ciudad Obregón, donde un hombre de 27 años murió y otro de 23 resultó gravemente lesionado. Con estos acontecimientos, suman al menos 23 homicidios dolosos en Cajeme durante octubre.