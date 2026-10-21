Seguridad

Tres Hombres Muertos y Dos Lesionados Dejaron Agresiones Armadas en Cajeme

Los ataques armados se registraron en distintos puntos de Ciudad Obregón y en la comisaría de Esperanza en el municipio sonorense

Tres Hombres Muertos y Dos Lesionados Dejaron Agresiones Armadas en CajemeTres Hombres Muertos y Dos Lesionados Dejaron Agresiones Armadas en Cajeme. Foto: Archivo N+

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