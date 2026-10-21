Seguridad

Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a su Padre en Hermosillo

El masculino de 55 años fue capturado por agentes de la Policía Municipal en un domicilio de la colonia Las Granjas, al sur poniente de la ciudad

Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a su Padre en HermosilloSujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a su Padre en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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