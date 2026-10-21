Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a su Padre en Hermosillo
El masculino de 55 años fue capturado por agentes de la Policía Municipal en un domicilio de la colonia Las Granjas, al sur poniente de la ciudad
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Un sujeto de 55 años de edad fue detenido por agentes de la Policía Municipal, luego de amenazar de muerte e intentar atacar con un cuchillo a su padre, de 83 años, en la colonia Las Granjas, al sur poniente de Hermosillo.
El detenido, identificado como Francisco Enrique 'N', fue reportado por su propio padre, quien solicitó la intervención policial al número de emergencias 9-1-1 en las calles Andador L y Castellana, donde ocurrió el incidente.
Los hechos se registraron alrededor de las 17:30 horas del martes, cuando los agentes preventivos atendieron el llamado y aseguraron al señalado un cuchillo de 27 centímetros con el que intentaba atacar a su familiar.
Los oficiales lo convencieron de arrojar el arma y Francisco Enrique 'N' fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se investigue su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar, amenazas, portación de arma prohibida y lo que resulte.