Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a su Padre en Hermosillo

Un sujeto de 55 años de edad fue detenido por agentes de la Policía Municipal, luego de amenazar de muerte e intentar atacar con un cuchillo a su padre, de 83 años, en la colonia Las Granjas, al sur poniente de Hermosillo.



El detenido, identificado como Francisco Enrique 'N', fue reportado por su propio padre, quien solicitó la intervención policial al número de emergencias 9-1-1 en las calles Andador L y Castellana, donde ocurrió el incidente.



Los hechos se registraron alrededor de las 17:30 horas del martes, cuando los agentes preventivos atendieron el llamado y aseguraron al señalado un cuchillo de 27 centímetros con el que intentaba atacar a su familiar.



Los oficiales lo convencieron de arrojar el arma y Francisco Enrique 'N' fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se investigue su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar, amenazas, portación de arma prohibida y lo que resulte.