FGR Vincula a Proceso a 2 Hombres por Transportar Una Tonelada de Cocaína y Fentanilo en Sonora

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de Óscar “N” e Isaías “N”, tras ser interceptados con más de una tonelada de cocaína y fentanilo en San Luis Río Colorado.

De acuerdo con el comunicado oficial, elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a los imputados en el puesto militar “Estación Doctor”, donde, al escanear un camión de carga, detectaron mil 200 paquetes con cerca de mil 192 kilos de clorhidrato de cocaína y un paquete de casi un kilo de fentanilo, con un valor de un millón 395 mil pesos.

FGR Vincula a Proceso a 2 Hombres por Transportar Droga

Además de la droga, las autoridades aseguraron la unidad y un inhibidor de señal.

Ambos sujetos fueron trasladados al Centro de Reinserción Social en Mexicali, Baja California, mientras que el juez de la causa otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.