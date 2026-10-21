Seguridad

FGR Vincula a Proceso a 2 Hombres por Transportar Una Tonelada de Cocaína y Fentanilo en Sonora

Los sujetos fueron detenidos en el puesto militar “Estación Doctor” al escanear un camión de carga

Decomisan Tonelada de Fentanilo en San Luis Río ColoradoDecomisan Tonelada de Fentanilo en San Luis Río Colorado. Foto: FGR

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