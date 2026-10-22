Incendio en Vivienda de Tampico Deja 3 Gatos Muertos y Daños Materiales

Se registró un incendio en la segunda planta de una vivienda habitada por abuelitos y mascotas, se ubica sobre la calle Jiménez del sector Fidel Velázquez en el municipio de Ciudad Madero.

En el lugar se mantuvieron elementos del Cuerpo de Bomberos Municipal, quienes realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas donde ya se encontraban las paredes quemas y ventanas destruidas.

'Tuvimos un incendio de una casa estructural la parte de arriba fue la que se incendió se quemó por completo, probablemente un corto, probablemente verdad y el personal de bomberos al recibir la llamada atendió el servicio', Jesús Germán Ponce Sánchez, Comandante de Bomberos Ciudad Madero

De acuerdo con la información, los habitantes lograron salir a tiempo y no presentaron lesiones solo crisis nerviosa, con el apoyo de Protección Animal pudieron sacar con vida a cuatro perros donde uno salió con ayuda externa; sin embargo, lamentablemente se confirmó la muerte de tres gatos.

Debido a las labores de emergencia, un tramo de la calle Jiménez permaneció sin circulación vehicular, mientras que las autoridades iniciaban las investigaciones correspondientes para determinar si las causas del siniestro habrían sido por un corto circuito