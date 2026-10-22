Sociedad

Incendio en Vivienda de Tampico Deja 3 Gatos Muertos y Daños Materiales

De acuerdo con la información, los habitantes lograron salir a tiempo y no presentaron lesiones solo crisis nerviosa

Incendio en Vivienda de Tampico Deja 3 Gatos Muertos y Daños MaterialesIncendio en Vivienda de Tampico Deja 3 Gatos Muertos y Daños Materiales. Foto: N+

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Una casa en Ciudad Madero se incendió, dejando 3 gatos muertos. Los abuelitos y sus perros se salvaron.

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