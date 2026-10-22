Gabinete de Seguridad Informa Estado de Salud del Chofer Atacado a Balazos en Escuinapa, Sinaloa

Gabinete de Seguridad de México informó que el conductor de la unidad de transporte público fue víctima de un ataque armado esta mañana en Escuinapa, Sinaloa, se encuentra recibiendo atención médica. El hombre fue identificado como Hugo “N” y tiene alrededor de 55 años.

Los hechos ocurrieron mientras cubría la ruta El Robalito–Escuinapa en la que viajaban aproximadamente 30 estudiantes de secundaria y otros pasajeros. Según el reporte, en la colonia Francisco I. Madero y el sector Roblito sujetos armados que viajaban en motocicleta le dispararon y sufrió una lesión leve.

El chofer logró llegar a un filtro de seguridad del Ejército Mexicano, donde solicitó ayuda. Los estudiantes resultaron ilesos, aunque una pasajera tuvo una crisis nerviosa.

Las autoridades se encuentran realizando un despliegue en la zona para localizar. La situación en el lugar se encuentra controlada y no hay más víctimas.