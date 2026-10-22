Balaceras

Gabinete de Seguridad Informa Estado de Salud del Chofer Atacado a Balazos en Escuinapa, Sinaloa

El conductor de la unidad de transporte público fue atacado mientras transportaba a estudiantes de secundaria

Chofer Atacado a Balazos en EscuinapaChofer Atacado a Balazos en Escuinapa. Foto: X Michelle Rivera

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