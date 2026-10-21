Ataque Armado en Ciudad Juárez Deja un Hombre Sin Vida y Otro Lesionado

La tarde del pasado martes, un joven fue asesinado a balazos a bordo de una camioneta en el cruce de las calles Paseo del Sur y Plaza del Refugio, en el fraccionamiento Portales de San Pedro, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, dos hombres viajaban a bordo de una camioneta tipo pick-up y estaban por ingresar al fraccionamiento cuando fueron sorprendidos por sujetos armados, quienes dispararon en repetidas ocasiones.

Al intentar huir, la camioneta impactó a un taxi, que salió proyectado contra la estructura metálica de un distribuidor de agua. Posteriormente, la camioneta se estrelló contra la barda del fraccionamiento.

Tras recibir el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar, donde localizaron a un hombre sin vida, identificado como Isaac, de 23 años, y a otro lesionado por proyectil de arma de fuego.

Al sitio también acudió personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, así como una unidad del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones.

Finalmente, las autoridades señalaron que este hecho violento podría estar relacionado con un homicidio ocurrido el 12 de octubre al interior del mismo fraccionamiento, donde fue localizada sin vida una mujer trans conocida como La Mati.