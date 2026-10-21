Balaceras

Ataque Armado en Ciudad Juárez Deja un Hombre Sin Vida y Otro Lesionado

Las víctimas se encontraban a bordo de una camioneta cuando fueron atacadas a balazos por sujetos armados

Sujetos armados disparan contra dos hombresSujetos armados disparan contra dos hombres. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre de 23 años fue asesinado mientras viajaba en una camioneta. Las autoridades investigan posibles vínculos con otro homicidio reciente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+