Enfrentamiento Armado Deja Lesionados a Cinco Policías y un Adolescente en Tlaxcala

Un enfrentamiento a balazos entre policías y presuntos delincuentes dejó un total de seis personas lesionadas, cinco oficiales y un menor de edad en el municipio Tlaxcalteca de Teolocholco.

De acuerdo con lo informado por autoridades de dicha demarcación, elementos municipales detectaron una camioneta cargada de madera que era conducida de manera imprudente.

Al tratar de marcarle el alto, recibieron una respuesta hostil por parte de los ocupantes, además de que se originó un accidente vial entre una patrulla y una unidad de transporte público.

La persecución continuó hasta la calle Cuauhtémoc del municipio de San Francisco Tetlanohcan, donde la camioneta fue abandonada y salieron varias personas de un inmueble para agredir a los oficiales con palos y piedras, además de que se reportaron detonaciones de armas de fuego.

Como resultado, un adolescente de 13 años de edad, recibió un impacto de bala, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital, mientras que cinco oficiales también resultaron heridos.

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Ante la gravedad de la situación, elementos de la Policía Municipal de San Francisco Tetlanohcan y cuerpos de emergencias llegaron al lugar de los hechos para controlar el conflicto, sin que se reportaran personas lesionadas.

Ante el supuesto que los disparos fueron realizados por los oficiales de Teolocholco, el Ayuntamiento de dicho municipio aseguró que colaborará con las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Con información de N+

GMAZ