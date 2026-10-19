Balaceras

Enfrentamiento Armado Deja Lesionados a Cinco Policías y un Adolescente en Tlaxcala

Los elementos de seguridad intentaron detener una camioneta que transportaba madera en el municipio de Teolocholco y fueron agredidos por varios sujetos

Enfrentamiento Armado Cinco Policías Adolescente Lesionados Teolocholco TlaxcalaUn joven de 13 años de edad recibió un impacto de bala. Foto: Facebook La Bestia Política Tlaxcala

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