Profesor Acusado de Ser Mercenario en Ucrania Regresa a EUA

El ciudadano estadounidense Stephen James Hubbard, un profesor de inglés capturado por las tropas rusas cuando servía en el ejército ucraniano, regresa a su casa en Míchigan, Estados Unidos de América (EUA), luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció hoy su liberación.

Al comienzo de su reunión en San Petersburgo, el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, agradeció al líder ruso la liberación del profesor de 73 años, que había sido condenado por la Justicia rusa a seis años y 10 meses de cárcel en 2024.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender este miércoles su decisión de aliviar sanciones a Rusia y la vinculó a las negociaciones con Moscú para la liberación del profesor estadounidense Stephen James Hubbard, anunciada horas antes por su homólogo ruso.

Hubbard combatía a los rusos con tropas ucranianas

Según la Justicia rusa, Hubbard, quien cumplirá 74 años en diciembre, se alistó en una unidad de defensa territorial de Izuim (donde residía desde 2014) tras el comienzo de la guerra en Ucrania.

El oriundo del estado de Míchigan recibía un salario de 1,000 dólares mensuales por su servicio en el Ejército ucraniano, según la versión oficial rusa.

El estadounidense recibió entrenamiento y luchó del lado de las Fuerzas Armadas ucranianas hasta abril de 2022, cuando fue capturado por militares rusos.

En octubre de 2024, un tribunal de Moscú declaró a Hubbard culpable de actividad mercenaria y lo condenó a seis años y diez meses de prisión.

Durante el juicio, el estadounidense admitió su culpa, aunque luego aseguró no haber formado parte nunca de una defensa territorial u otra unidad armada.

En agosto de 2026, Rusia liberó al exmarine estadounidense Robert Gilman tras cuatro años de detención por agresión a un policía.

Otros estadounidenses permanecen encarcelados en Rusia

Hubbard es el segundo estadounidense liberado por Rusia en aproximadamente los últimos dos meses, tras la liberación en agosto del veterano de la infantería de Marina Robert Gilman, gravemente enfermo y encarcelado por cargos disputados de agredir a un agente de policía.

Otros estadounidenses, incluidos algunos con enfermedades graves, permanecen encarcelados en Rusia. Hubbard era el único designado como detenido injustamente, aunque algunos activistas dicen que esa etiqueta debería aplicarse a otros prisioneros.

Global Reach, un grupo que trabaja para liberar a estadounidenses detenidos en el extranjero y que actualmente representa a cinco estadounidenses retenidos en Rusia, elogió la liberación pero también pidió que los otros prisioneros regresen a casa.

“Estamos agradecidos al gobierno de Trump por reunir a Stephen Hubbard con su familia, pero al mismo tiempo, sabemos que hay otras cinco familias de estadounidenses retenidos en Rusia que van a tener dificultades para entender por qué su ser querido no fue incluido en el acuerdo”, dijo Eric Lebson, el director de estrategia del grupo, en un comunicado.

Hubbard había estado encarcelado desde 2022 por cargos que Hostage Aid Worldwide, un grupo de defensa de rehenes, ha calificado de falsos.

La organización publicó en agosto una carta abierta a Trump que dijo que fue escrita por Patricia Hubbard Fox, la hermana de Hubbard, en la que ofrecía elogios a Trump pero también dijo que su hermano había sido sometido a “golpizas constantes, tortura y hambre” durante su detención.

“Aun así, todo lo que usted está haciendo no va a importar para mi hermano veterano estadounidense secuestrado, Stephen James Hubbard (pronto cumplirá 74), si Putin no cede y lo deja volver a casa y él muere allá arriba en una prisión nazi”, decía la carta.

Con información de N+, EFE y AP

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