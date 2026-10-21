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Profesor Acusado de Ser Mercenario en Ucrania Regresa a EUA

Donald Trump volvió a defender su decisión de aliviar sanciones a Rusia y la vinculó a las negociaciones con Moscú para la liberación del maestro estadounidense

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff con personal ruso. Foto: APEl enviado especial estadounidense Steve Witkoff con personal ruso. Foto: AP

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Stephen James Hubbard, profesor acusado de mercenario en Ucrania, vuelve a EUA. Trump vincula su liberación a la reducción de sanciones a Rusia. ¿Es esta la mejor vía?

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