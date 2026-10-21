Internacional

No Hubo Acuerdo y ‘Es Hora de Subir Nivel’ de Protestas: Líder Sindical Hace Llamado en Francia

Sophie Binet, del sindicato CGT, dijo que las autoridades no anunciaron ‘ninguna medida’ para responder a las demandas de trabajadores y estudiantes

Incendio arde mientras agentes montan guardia durante disturbios civiles, al día siguiente de manifestaciones en París, el 18 de octubre de 2026. Foto: ReutersIncendio arde mientras agentes montan guardia durante disturbios civiles, al día siguiente de manifestaciones en París, el 18 de octubre de 2026. Foto: Reuters

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