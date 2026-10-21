Internacional

Macron Reprocha Comentarios 'Estúpidos' de Líderes Sobre Protestas en Francia

El mandatario consideró que hubo una manipulación extranjera de la información tras los disturbios que dejaron miles de detenidos, comercios saqueados y edificios públicos vandalizados

MacronEl mandatario consideró que hubo "una manipulación extranjera de la información". Foto: Reuters.
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