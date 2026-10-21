Macron Reprocha Comentarios 'Estúpidos' de Líderes Sobre Protestas en Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció este miércoles los "comentarios inaceptables" y "estúpidos" sobre los disturbios ocurridos el fin de semana por parte de dirigentes extranjeros, que "hacen campaña a costa" de Francia.

La segunda mayor economía de la Unión Europea vivió el sábado algunos de sus peores episodios de violencia callejera de los últimos años, apenas seis meses antes de que el país elija al sucesor del actual mandatario centroderechista.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y dirigentes, como el presidente estadounidense, Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, o líderes ultraderechistas en Europa se pronunciaron al respecto.

Trump aseguró el martes que Francia está siendo "conquistada, saqueada y reducida a cenizas por migrantes, yihadistas y comunistas", mientras que Netanyahu estimó que el país europeo es un refugio del "islamismo extremista".

Ambos enfrentan elecciones legislativas clave en las próximas semanas.

Desde Doha, en el marco de una gira para asegurar hidrocarburos para bajar los precios en Francia, Macron consideró que hubo "una manipulación extranjera de la información" tras los disturbios.

Esto "dio lugar a comentarios tan inaceptables como estúpidos por parte de muchos, incluidos dirigentes extranjeros", agregó el mandatario.

"Cuando veo a dirigentes que están en campaña, en la región o al otro lado del Atlántico, que a veces, con credulidad, repiten lo que aparece en la inteligencia artificial (...), hacen campaña a nuestra costa", lamentó.

Las autoridades francesas acusan de los disturbios a "grupúsculos de ultraizquierda", a los que se habrían sumado "delincuentes oportunistas" que saquearon cientos de tiendas.

Con información de AFP

ASJ