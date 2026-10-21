Sociedad

Tráfico en Valle de México Quita a Habitantes 211 Horas de su Vida al Año

En un estudio sobre movilidad publicado por el IMCO, también se indica que los más afectados por las manifestaciones y bloqueos son los usuarios del transporte público

Automovilistas en el tráfico de la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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