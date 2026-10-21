Tráfico en Valle de México Quita a Habitantes 211 Horas de su Vida al Año

A los habitantes del Valle de México el tráfico les roba 211 horas de su vida al año, eso es más de una semana del año sin dormir, sin comer, solo en su auto o en el transporte esperando.

El hallazgo forma parte de un estudio sobre movilidad publicado por el IMCO, que también muestra cómo los más afectados por las manifestaciones y bloqueos son los usuarios del transporte público.

Melanie Salas es madre de familia y elemento de seguridad. Vive en Tezoyuca, Estado de México, y trabaja en la Ciudad de México. Su día comienza a las 3:30 de la mañana y regresa a casa entre 9 y 10 de la noche, si tiene un día tranquilo en tráfico.

“Cuando me toca el turno de día a las 3:30 me levanto y voy llegando a su casa como a las 9 de la noche y cuando me toca entrar en la tarde, me salgo a las 4 y voy llegando como a las 9 y media de la mañana. Manifestaciones, bloqueos, la lluvia porque luego por eso se suspende el servicio del Mexi y es donde uno pues se retrasa y gasta más en el transporte”.

Melanie toma 6 camiones al día para poder ir de su casa al trabajo y de regreso. Invierte casi 5 horas en ese trayecto de ida y vuelta, tiempo que, asegura, podría aprovechar para estar en casa.

“Hacer más actividades en casa, con mi hija, con mi familia. Desgraciadamente sí o el poco tiempo que la puedo ver en el día es muy limitado, para tareas”, indicó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tráfico Roba a los Habitantes de ZMVM 211 Horas de su Vida al Año

En México, las ciudades donde según el estudio se pierde más dinero, tiempo y calidad de vida en el tráfico son: la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Puebla.

Un habitante de la Ciudad de México pierde en promedio 211 horas al año en el tráfico, casi 9 días y 10 mil 721 pesos.

Esto, según el estudio “Costo del tráfico”, realizado en 44 ciudades de México y presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO.

En promedio, en las capitales de los estados del país, en las ciudades económicamente más activas y con mayor movilidad, los habitantes pierden en promedio al año 111 horas en el tráfico y 5 mil 645 pesos, casi 18 días de salario mínimo.

Como sociedad, a nivel nacional, perdemos más de 203 mil millones de pesos en el tráfico.

Según el estudio del IMCO, se pierde más tiempo y más dinero por el tráfico viajando en transporte público, en promedio 140 horas perdidas a nivel nacional por persona, contra 94 horas perdidas si se viaja en transporte privado.

Al respecto Óscar Ruiz, director de Investigación e Innovación de Dat’s Way, indicó:

“La población que utiliza el transporte público que en muchas de las ciudades tiende a ser la mayoría de la población, son los que más sufren los costos de la congestión”.

Con información de Elizabeth Mávil.

LECQ