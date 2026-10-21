Internacional

Marco Rubio Dice Que EUA Desconocía Problemas de Ucrania con Starlink y Starshield

El secretario de Estado también liberó a Trump de la polémica al señalar que se trata de una empresa privada en la que el gobierno no tiene injerencia

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados UnidosMarco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: Reuters

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