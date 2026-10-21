Marchas

Manifestantes Pernoctan en Bloqueo en la México-Toluca; Cierre Suma 19 Horas

Integrantes de colectivos de desaparecidos permanecen esta mañana a la altura de una plaza comercial en Lerma, donde hay filas kilométricas de automovilistas que están desesperados

México-Toluca Lerma BloqueoEntre los manifestantes hay miembros de los colectivos "Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional", así como "Flores en el Corazón". Foto: N+.

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