Manifestantes Pernoctan en Bloqueo en la México-Toluca; Cierre Suma 19 Horas

Familiares de desaparecidos pernoctaron en el punto que bloquean desde hace más de 19 horas sobre la autopista México-Toluca, en dirección a la Ciudad de México, donde persisten filas kilométricas de vehículos.

Integrantes de colectivos permanecen hasta la mañana este miércoles a la altura de una plaza comercial en el municipio de Lerma, y todo apunta a que el cierre va para mucho más.

Cientos de automovilistas están desesperados y no tienen a dónde ir.

Las personas en el bloqueo decidieron reabrir cada 50 minutos por un lapso de cinco minutos, como gesto de buena voluntad para desahogar parte del colapso vial.

El frío llevó a los manifestantes a encender un par de fogatas, pero otros se refugiaron en casas de campaña. Previamente se aprovisionaron con alimentos.

Algunos motociclistas han logrado avanzar entre los autos, mientras que choferes de camiones de carga intentan dormir un poco a la espera de que se reabra la circulación. Otros conductores permanecen atentos, sin saber cuánto tiempo más tendrán que pasar en el lugar.

Hasta las 6:00 horas, no se había alcanzado ningún acuerdo. Elementos de la Fiscalía del Estado de México llegaron al lugar para pedir a los manifestantes que se retiraran, pero estos se mantienen firmes en su protesta.

Antes de las 2:00 horas, se informó que fue cerrada la caseta de cobro con dirección a la capital del país por la obstrucción.

Un profesor de Toluca, que acudió a trabajar por la mañana del martes a Chimalhuacán, dijo a N+ que iba de regreso a casa cuando se encontró con el bloqueo.

Contó que un retorno que habitualmente realiza en una hora y 45 minutos, ya se ha prolongado por más de la mitad de un día.

Agustín, otro automovilista, decidió dejar su unidad y recorrió a pie varios kilómetros, visiblemente agotado por llegar a cumplir sus labores.

"Vengo caminando desde casi la ciudad de Toluca hasta acá", comentó a este medio, al ser entrevistado en la zona de Lerma cerca de la medianoche.

Usuarios en redes sociales se han quejado de que las autoridades no resuelven la situación y acusaron que hay niños y adultos mayores que no han comido ni tomado agua durante varias horas y nadie se ha preocupado por ellos.

La obstrucción comenzó alrededor de las 11:00 horas del martes, pues los manifestantes exigen una reunión con el titular de la Fiscalía mexiquense, ante la falta de avances en las investigaciones de personas desaparecidas.

La vialidad en dirección a Toluca fue reabierta poco después de las 17:00 horas, pero los inconformes continúan en el otro carril, gritando consignas y portando carteles con fotos y datos de sus desaparecidos.

Durante el día, colocaron ramas de árboles y barricadas para bloquear el paso. También obstruyeron rutas alternas y los conductores no pueden utilizarlas para evitar el congestionamiento.

Aunque representantes de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México acudió al lugar, las manifestantes advirtieron que no se retirarán hasta obtener una respuesta del Fiscal José Luis Cervantes Martínez.

Los manifestantes acusan que hay casos de personas desaparecidas desde hace más de siete años sin saberse nada de ellos.

Martha Romelia Meza, una de las personas en el bloqueo, dijo a N+ que los ministerios públicos no hacen su trabajo.

"En teoría está la policía (de investigación), pero nunca se ha presentado conmigo y así todas las familias estamos igual, no tenemos avances, no hay una línea de investigación, no hay nada.

"Nosotros tenemos que hacer el trabajo de todos, hasta de mensajero para llevar oficios", añadió.

A lo largo de la jornada, automovilistas reclamaron a los manifestantes para reabrir la vialidad y se registraron algunos empujones y discusiones que no pasaron a mayores.

Entre los manifestantes hay miembros de los colectivos "Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional", así como "Flores en el Corazón", incluidas familias que buscan a sus seres queridos.

Con información de Guillermo Segura

ASJ