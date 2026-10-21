Desaparecidos

Reportan que FGR Registró 20 Veces Menos Fosas Clandestinas que Fiscalías Estatales

El informe de organizaciones de la sociedad civil señala que el año pasado se contabilizaron 651 fosas clandestinas en 16 estados y Sonora encabezó la lista con 204 casos

Fosa ClandestinaLas cifras disponibles no representan necesariamente el universo completo de fosas clandestinas en el país. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+