Medio Ambiente

Detectan 103 Descargas de Aguas Residuales en el Río Santiago en Jalisco

Las emisiones llegaban a la planta potabilizadora de Miravalle, que abastece de agua al Área Metropolitana de Guadalajara

Detectan descargas en el Río SantiagoSuman 103 descargas detectadas en el Río Santiago. Foto: N+

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Detectan 103 descargas de aguas residuales que afectaban a Guadalajara

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