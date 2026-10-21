Detectan 103 Descargas de Aguas Residuales en el Río Santiago en Jalisco

La Comisión Estatal del Agua (CEA) detectó 103 descargas de aguas residuales e industriales en elrío Santiago, las cuales se vertían directamente al sistema antiguo de Las Pintas y, antes del cierre de compuertas, llegaban a la planta potabilizadora de Miravalle, que suministraba agua al Área Metropolitana de Guadalajara. Las autoridades informaron que los puntos irregulares ya están siendo atendidos y que buscan garantizar la calidad del agua mediante la clausura de estas descargas.

De acuerdo con la CEA, los vertidos fueron detectados luego de un recorrido realizado por 40 inspectores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la zona. La dependencia aseguró que, una vez clausuradaslas descargas, se podrá garantizar la calidad del agua que llegue a la infraestructura de abastecimiento.

Luis Barboza Niño, director de la Comisión Estatal del Agua, explicó que la atención de estos puntos permitirá tener mayor certeza sobre la calidad del agua que se conduciría por el sistema antiguo.

“Atendidos esos puntos que ya encontramos, tendríamos la certeza de que, si nosotros abrimos el sistema antiguo, el agua que va a llegar a la presa de Las Pintas y posteriormente a la potabilizadora Miravalle tiene la calidad necesaria”, aseguró.

Como parte de las acciones para mejorar la calidad y el suministro de agua en la metrópoli, la CEA informó que se proyecta una inversión de 103 mil millones de pesos.

Entre las obras contempladas se encuentran la modernización de la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle y del acueducto Chapala-Guadalajara, proyectos que, en conjunto, representan una inversión estimada de 18 mil millones de pesos.

También se realizó el cierre de compuertas de la presa Las Pintas para llevar a cabo el saneamiento y desazolve del canal, trabajos que se pretende concluir en diciembre próximo. Además, se prevé poner en operación la planta de bombeo de Ocotlán.

Por su parte, el Consejo Consultivo del Agua contempla desarrollar un proyecto para el saneamiento del río Santiago, como parte de una estrategia para atender la contaminación y los problemas de abastecimiento de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Rodrigo Navarro, presidente del Consejo Consultivo del Agua, señaló que la propuesta busca establecer una visión de largo plazo y dar continuidad a las acciones emprendidas por el Gobierno estatal.

“Permite tener una visión de largo plazo transicional, es decir, que hoy por hoy lo que el Gobierno del Estado propone como soluciones en el corto plazo” tenga continuidad durante los próximos 20 años, compartió.

El Consejo Consultivo del Agua está integrado por 80 representantes de la academia, especialistas, cámaras industriales, el Colegio de Ingenieros Civiles, autoridades estatales y alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara.

El objetivo del organismo es elaborar un documento que permita plantear soluciones a los problemas de contaminación y abastecimiento de agua en la metrópoli.