Sociedad

Gobernador de Jalisco Convoca a la Ciudadanía Para Solucionar la Crisis del Agua

Pablo Lemus atribuyó parte de la problemática a décadas de falta de inversión y pidió la participación de especialistas y vecinos para buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo

Protestas en Guadalajara por crisis del aguaCuartoscuro

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El gobernador Lemus reconoce la gravedad del problema del agua en Guadalajara y pide apoyo ciudadano. Se necesitan soluciones a corto, mediano y largo plazo

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