Gobernador de Jalisco Convoca a la Ciudadanía Para Solucionar la Crisis del Agua

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, compartió en sus redes sociales un video en el que habla de la magnitud de la problemática relacionada con la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como de la necesidad de atenderla mediante acciones a corto, mediano y largo plazo.

En el video, el mandatario estatal señaló que el deterioro de la calidad del agua está relacionado con la falta de inversión durante décadas en la infraestructura principal de potabilización. Al respecto, indicó que su administración debe concentrarse en atender la situación actual y buscar soluciones, en lugar de centrarse en el señalamiento de responsabilidades de gobiernos anteriores.

“Yo quiero ver el presente, pero, sobre todo, quiero ver el futuro de la solución de la calidad del agua para la zona metropolitana”, expresó.

Lemus reconoció que la problemática requiere la participación de distintos sectores, por lo que solicitó el apoyo de sindicatos, colegios de especialistas y de la ciudadanía para avanzar en la atención del problema. También pidió que la población comprenda la dimensión de la situación y el tiempo que podría tomar observar resultados.

El gobernador indicó que las mejoras se reflejarán de manera paulatina y que las acciones deberán contemplar plazos cortos, medianos y largos. Asimismo, planteó mantener reuniones periódicas con los sectores involucrados, cuya frecuencia dependerá de las necesidades que se presenten, ya sea de manera semanal, quincenal o mensual.

Finalmente, Lemus aseguró que mantiene el compromiso de resolver el problema de la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara y sostuvo que para lograrlo serán necesarios el trabajo, la inversión y la capacidad técnica.

Aunque el mandatario afirmó que su administración trabaja desde hace meses en la solución, señaló que los resultados no serán inmediatos y que el proceso requerirá la colaboración de los distintos sectores involucrados.