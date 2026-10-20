627 Colonias con Tandeos de Agua en Jalisco Recuperarán el Servicio en Enero de 2027

Las 627 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara que están en el programa de tandeos de agua potable recuperarán el servicio total a partir de enero de 2027, de acuerdo con el director de la Comisión Estatal de Agua, Luis Barboza.

Este 20 de octubre comienza el desazolve en el canal de Las Pintas, y se espera que los trabajos en este punto terminen en diciembre, sin embargo, sólo entre el 60% y 70% de las colonias podrían volver a tener el servicio, ya que el agua tendrá que ser bombeada desde Chapala para luego asentarse en el canal.

“Que pongamos en operación el sistema antiguo no significa que al día siguiente vamos a tener disposición, los volúmenes, hay que traerlos de Chapala, haya que estabilizarlos y luego bombearlos a la Planta Potabilizadora 1 y a partir de que reactivemos el bombero por el sistema antiguo, entre dos y tres semanas de estabilización para poder disponer de estos volúmenes”, indicó Barboza.

Actualmente, el Área Metropolitana de Guadalajara está dejando de recibir 2 mil 500 litros de agua por segundo, lo que normalmente alcanzaría para abastecer a alrededor de 900 mil personas.

En una reunión con los alcaldes metropolitanos, se comprometieron a apoyar el operativo, que incluye la disposición de bancos de materiales, así como pipas de agua, cisternas y tinacos para la población afectada.