Sociedad

627 Colonias con Tandeos de Agua en Jalisco Recuperarán el Servicio en Enero de 2027

Inician los trabajos de desazolve en el canal de Las Pintas, se espera que los trabajos terminen en diciembre

AguaLas 627 colonias del programa de tandeos de agua en el AMG podrían recuperar el servicio en enero de 2027. Foto: N+

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El desazolve en el canal de Las Pintas promete mejorar el suministro de agua en Guadalajara. Se espera que el servicio se restablezca por completo en enero de 2027

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