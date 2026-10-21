Migración

Avanza Caravana Migrante Desde el Sur de México Rumbo a la Frontera con EUA

El grupo de 600 personas, en su mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que les otorgue un permiso de tránsito

CaravanaDesde julio del 2024, año en el que también hubo elecciones en Estados Unidos, no se veían caravanas migrantes procedentes de Centroamérica. Foto: AP | Ilustrativa.
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