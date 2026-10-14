EUA Envía Mensaje a Caravana Migrante: ‘La Frontera Sur Está Cerrada’

La Embajada de Estados Unidos en México afirmó este miércoles, en un mensaje en la red social X, que todas las caravanas durante la administración de Donald Trump han fracasado y han sido desmanteladas, y que la próxima también fracasará.

En la misma publicación, la representación diplomática sostiene que la frontera sur de Estados Unidos está cerrada y advierte que quien cruce de manera ilegal será detenido, deportado y procesado penalmente. El texto se acompaña de una imagen creada con Grok Imagine, herramienta de inteligencia artificial, en la que aparece la silueta del presidente Donald Trump, con una mano en alto, frente a un muro bajo un cielo anaranjado. En el suelo agrietado se lee la frase “Ni lo intentes”.

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El mensaje no menciona de manera expresa a la caravana “Fe y Esperanza con Dios”. Medios locales reportaron que fue disuelta.

La caravana, integrada en su mayoría por hondureños y también por salvadoreños y guatemaltecos que dejaron sus países por la falta de empleo y la situación económica, ingresó a México el 25 de septiembre por el puente internacional Rodolfo Flores, en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Lo hizo acompañada por autoridades de emergencia locales y elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, con la intención de llegar a la frontera norte del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caravana Migrante Llega a Tapachula tras Recorrer 38 Kilómetros en México

Tras recorrer los primeros 38 kilómetros en territorio mexicano, más de 300 migrantes descansaron en el parque Bicentenario de Tapachula. Después continuaron por la carretera costera hasta Arriaga, en los límites con Oaxaca, luego de casi 20 días de caminata y con lesiones y dolores musculares entre la mayoría.

En Arriaga, personal del Instituto Nacional de Migración les ofreció trasladarlos a Tuxtla Gutiérrez para atender su situación migratoria, pero solo algunos aceptaron. El resto descansó en la unidad deportiva del municipio.

Melvin Alfredo Núñez Flores, migrante de Honduras, pidió ayuda con los permisos y dijo que algunas familias ya habían sido trasladadas para iniciar su trámite.

“Venimos a trabajar, no venimos haciendo cosas malas, venimos cansados ya sin ganas de caminar”, expresó Núñez Flores.

Durante su estancia en Tapachula, autoridades municipales les brindaron primeros auxilios y atención médica básica. David Jiménez Gordillo, director de Atención a Personas en Contexto de Movilidad, explicó que también se les dio atención odontológica y se mantuvo vigilancia epidemiológica y de prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

Con información de Juan Álvarez y N+.

CT