Migración

EUA Envía Mensaje a Caravana Migrante: ‘La Frontera Sur Está Cerrada’

El contingente salió de San Pedro Sula, Honduras, el 20 de septiembre con más de 400 migrantes

EUA Envía Mensaje a Caravana Migrante: ‘La Frontera Sur Está Cerrada’Una mujer carga a una niña durante el paso de una caravana migrante por Tapachula, Chiapas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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