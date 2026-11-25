El paso de la mariposa monarca por Querétaro ofrece un espectáculo natural que cada año sorprende a quienes tienen la oportunidad de observar su recorrido por la entidad, como parte de su migración hacia los sitios de hibernación en el centro de México.

Ante la presencia de esta especie, ciudadanos hicieron un llamado a la población para respetar y cuidar a las mariposas durante su trayecto, así como evitar acciones que puedan poner en riesgo su supervivencia.

Señalaron que este fenómeno no solo permite apreciar la belleza de la monarca, sino que también representa una oportunidad para generar conciencia sobre la importancia de conservar el medio ambiente y la biodiversidad.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar capturarlas, lastimarlas o alterar los espacios naturales donde encuentran alimento y descanso.

También exhortaron a cuidar las áreas verdes y favorecer la presencia de plantas con flores, que contribuyen a ofrecer alimento y condiciones adecuadas para esta especie durante su recorrido migratorio.