La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que es legítima la manifestación que realizaron colectivos de madres buscadoras en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que llamó a mantener el diálogo entre las familias y las autoridades.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la funcionaria señaló que las manifestaciones son una garantía constitucional y que el Gobierno respeta el derecho de los colectivos a expresar sus demandas.

Sin embargo, consideró que la vía para atender las inconformidades es establecer mesas de diálogo, escuchar las necesidades de las familias y presentar propuestas que permitan avanzar en la solución de los problemas.

"Lo mejor para solucionar este y otros problemas es sentarse a dialogar", precisó. También hizo énfasis en que las instituciones tienen la obligación de escuchar y atender a los colectivos.

Por su parte, afirmó que "todos los días se localizan personas. Todos los días estamos sobre el tema de la búsqueda y localización de personas. No dejamos, es lo que más ocupa nuestro tiempo independientemente de otras tareas que tenemos a nuestro cargo, estamos trabajando. No aflojamos el paso y los equipos están permanentemente".

De igual manera, titular de Gobernación explicó que representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) han mantenido contacto directo con la organización que realiza la protesta frente a la FGR.

Indicó que las titulares de ambas instituciones han acudido personalmente para atender al colectivo de madres buscadoras, por lo que pidió que sean las propias integrantes quienes evalúen el trabajo y la atención que han recibido de las servidoras públicas.