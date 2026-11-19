Un incendio de gran magnitud se registró en una empresa textil ubicada cerca de la carretera Internacional 1718 en el Primer Barrio de Huejotzingo, Puebla.

El siniestro fue reportado al número de emergencias 911 en punto de la 1:00 am de este 18 de noviembre, lo que provocó una intensa movilización de los cuerpos de auxilio.

Bomberos del estado y de Cuautlancingo, así como personal de Protección Civil Estatal y Municipal trabajaron de manera coordinada para combatir las llamas y evitar que el fuego se propagara a inmuebles cercanos.

Así lo informó Luis Enrique Gómez, titular de Protección Civil Huejotzingo, quien confirmó que después de varias maniobras, los equipos de emergencia lograron sofocar por completo el incendio y controlar los riesgos para la población.

De acuerdo con las autoridades municipales, la empresa textil operaba de manera ilegalidad, por lo que se deberá revisar si contaba con los permisos y las medidas de seguridad correspondientes.

Hasta el momento, no se han precisado las causas que originaron el fuego ni el monto de los daños materiales.

Las autoridades exhortaron a la población a denunciar establecimientos de alto riesgo que infringan o no cumplan con las medidas de seguridad necesarias para su legal operación, y así poder prevenir emergencias que pongan en peligro a los habitantes.

Por otro lado, la Coordinación de Protección Civil Estatal en coordinación con Protección Civil Municipal, atendieron un incendio de un contenedor en la colonia San José Xilotzingo de la capital poblana.

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El siniestro logró consumir basura, madera, sillones, pasto y tres vehículos que se encontraban en las inmediaciones de un lote bardeado.

El cuerpo de emergencias realizó las maniobras de extinción con chorros de agua a presión para controlar la situación. Luego de varios minutos se confirmó que el lugar quedó sin riesgo para la población.

Con información de N+

MCS