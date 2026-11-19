Un motociclista resultó lesionado a consecuencia de un aparatoso accidente vehicular registrado en la autopista México-Puebla.

Las dos unidades involucradas, un automóvil tipo sedán y una motocicleta, colisionaron por alcance en los carriles con sentido a la ciudad de México, a la altura de la colonia Plan de Ayala, de la ciudad de Puebla.

A decir de algunos testigos, el automóvil embistió al motociclista, lo que ocasionó que este cayera estrepitosamente a la cinta de circulación y se ocasionara graves lesiones en todo el cuerpo.

Por su parte, el automóvil derrapó y colisionó contra la guarnición central hasta quedar varado en sentido contrario y con graves daños en las llantas.

Autoridades policiales acudieron al tener conocimiento de este accidente y abanderaron al lesionado para evitar que fuera nuevamente arrollado, en lo que hacían su arribo los paramédicos para atenderlo y trasladarlo a un hospital.

Las personas que se encontraban en el sitio del percance aseguraron a las fuerzas policiales que el conductor del automóvil se encontraba bajo el influjo de bebidas embriagantes; por lo anterior, esperaron a que el hombre fuera asegurado de forma preventiva para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

La circulación de vehículos se vio afectada seriamente debido a la reducción de los carriles durante la noche del miércoles.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR