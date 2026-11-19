Familiares y amigos de Roger Pérez se preparan para darle el último adiós, luego de que murió en un accidente de motocicleta cuando llevaba a su hijo a la escuela en la Ciudad de México. El velorio se realizará en su domicilio, ubicado en la colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco.

El cuerpo del hombre llegó alrededor de las 4:30 de la madrugada de este jueves, después de que sus familiares esperaron casi 10 horas para recibirlo y comenzar los servicios funerarios.

Por el momento no tienen previsto realizar el entierro durante este jueves, por lo que la jornada estará dedicada a despedirlo en compañía de sus seres queridos.

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Roger, de 39 años, viajaba en motocicleta junto con su hijo de 15 años durante la mañana del pasado miércoles 18 de noviembre. Ambos se dirigían a la escuela del adolescente cuando circulaban sobre avenida Francisco del Paso y Troncoso, en el cruce con Eje 3 Sur, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

Durante el trayecto, el conductor perdió el control de la unidad después de pasar por un bache de grandes dimensiones. La motocicleta se impactó contra un árbol.

Aunque los servicios de emergencia acudieron para atender a los afectados, Roger murió debido a las lesiones que sufrió. Su hijo fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El desperfecto vial donde ocurrió el accidente ya había sido señalado por habitantes de la zona, quienes aseguraron que durante aproximadamente cinco meses solicitaron a las autoridades atenderlo, debido a que su tamaño aumentaba y representaba un peligro para quienes transitaban por el lugar.

Incluso, algunos vecinos colocaron señalamientos improvisados para advertir a los conductores sobre el bache; sin embargo, los trabajos para atenderla llegaron después de la muerte del motociclista.

Tras el accidente, autoridades colocaron una placa metálica sobre el hundimiento para evitar otro percance, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación para esclarecer lo sucedido.

La familia de Roger también manifestó su intención de exigir justicia y que se investigue la responsabilidad de las autoridades por las condiciones en las que se encontraba la vialidad.

FBPT